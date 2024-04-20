T.C.BODRUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/149

İLAN

Davacılar MÜCEVHER GÖKPINAR, RECEP ERDAL MAVİTUNA, ŞABAN MAVİTUNA ile Davalılar ABDULLAH TAN, ADNAN AYDIN vd. arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle:

Dava konusu; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Güvercinlik Mahallesi, N19DD13D Pafta, 102 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmazın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/149 Esas esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği husus TMK 713. Maddeleri gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02019244