T.C.BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C.BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/457 Esas
12.11.2026
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Birecik ilçesi Saha Mahallesinde bulunan N39.C.20C pafta numaralı 392 ada 6 parsel nolu parselin krokide C harfi ile gösterilen 5.273.68 m2'lik taşınmazın;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02597443