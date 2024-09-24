  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/268 Esas
07/08/2024

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

a) 107/7 ve 108/1 4 nolu parselde bulunan ekli krokide A*B4*C4D4E harfleri ile gösterilen, Pafta O40-A-04-A da kayıtlı 1.860,43 M2 lik taşınmaz,

b)109/1, 110/4,103/3,111/1 parselde bulunan ekli krokide A harfi ile gösterilen Pafta O40-A-04-A da kayıtlı 19.981,10 M2 lik taşınmaz,

c) 110/4, 111/1, 112/5 nolu parselde bulunan ekli krokide A harfi ile gösterilen Pafta O40-A-04-A-04-D de kayıtlı 9.334,86 M2'lik taşınmaz

d) 107/7,109/1,108/1,108/2 nolu parselde bulunan ekli krokide B harfi ile gösterilen PaftaO40-A-04-A-04-D de kayıtlı 27.111,53 M2 lik taşınmaz

e) 111/1,112/5,112/6,113/6 nolu parselde bulunan ekli krokide A ve B harfleri ile gösterilen Pafta 040-A-04-D de kayıtlı 1.791,15 M2 lik taşınmaz

f) 108/1,108/2, 112/4 nolu parselde bulunan ekli krokide C harfi ile gösterilen Pafta O40-A-04-D de kayıtlı 1.345,25 M2 lik

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02092750