T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
a) 107/7 ve 108/1 4 nolu parselde bulunan ekli krokide A*B4*C4D4E harfleri ile gösterilen, Pafta O40-A-04-A da kayıtlı 1.860,43 M2 lik taşınmaz,
b)109/1, 110/4,103/3,111/1 parselde bulunan ekli krokide A harfi ile gösterilen Pafta O40-A-04-A da kayıtlı 19.981,10 M2 lik taşınmaz,
c) 110/4, 111/1, 112/5 nolu parselde bulunan ekli krokide A harfi ile gösterilen Pafta O40-A-04-A-04-D de kayıtlı 9.334,86 M2'lik taşınmaz
d) 107/7,109/1,108/1,108/2 nolu parselde bulunan ekli krokide B harfi ile gösterilen PaftaO40-A-04-A-04-D de kayıtlı 27.111,53 M2 lik taşınmaz
e) 111/1,112/5,112/6,113/6 nolu parselde bulunan ekli krokide A ve B harfleri ile gösterilen Pafta 040-A-04-D de kayıtlı 1.791,15 M2 lik taşınmaz
f) 108/1,108/2, 112/4 nolu parselde bulunan ekli krokide C harfi ile gösterilen Pafta O40-A-04-D de kayıtlı 1.345,25 M2 lik
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02092750