T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-04-17 00:00:00 -
T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/494 Esas
05/04/2024
İLAN METNİ
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi, kain 13.161,62 m2'lik tapulama harici alan (Pafta No:N40-D-21-D) Mehmet Topal tarafından 35-40 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
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Basın No: ILN02017718