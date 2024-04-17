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Resmi İlanlar T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-17 00:00:00 -

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/494 Esas
 
05/04/2024

İLAN METNİ

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi, kain 13.161,62 m2'lik tapulama harici alan (Pafta No:N40-D-21-D) Mehmet Topal tarafından 35-40 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02017718