T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-03-15 00:00:00 -
T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1094 Esas
12/03/2024
İLAN METNİ
Ş.Urfa İli Birecik ilçesi Aşağı Karkutlu köyünde bulunan Maliye adına kayıtlı 150/1 parsel içerisinde ekli krokide K harfi ile gösterilen 7091,32 m2'lik, 154/2 parsel içerisinde ekli krokide L harfi ile gösterilen 4049,18 m2'lik, ve M harfiyle gösterilen 368,88 m2'lik (Pafta no:040-A-03-B) Hüseyin Ataş tarafından 30 yıldır kullanılan; Taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02001966