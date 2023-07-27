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Resmi İlanlar T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-07-27 00:00:00 -

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1009 Esas

04/07/2023

İLAN

Davacı , SADIK KORKMAZ ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi'nde davacı Sadık Korkmaz tarafından 40 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı iddia edilen A Harfi ile işaretli 26133.95 m2, B harfi ile işaretli 608.13 m2 taşınmaz, C harfi ile işaretli 480.20 m2, D harfile işaretli 179.38 m2 taşınmaz, E harfi ile işaretli 785.85 m2'lik tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01867281