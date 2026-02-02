T.C.BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2026/3 Esas

27.01.2026

İLAN

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Bingöl Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Bingöl Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

DOSYA NO : MAH/KÖY ADA: PARSEL: MALİKLER:

2026/3 Kültür 762 86 Sadık AYAZ

2026/7 Kültür 762 87 Grand Çevlik Spor Gıda Temizlik

İnşaat Medikal Ltd.Şti

2026/8 Kültür 762 95 Selim ÇANTASIM

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı

Açılacak Davada Husumetin

Yöneltileceği İdare :Bingöl Belediye Başkanlığı

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesi

Basın No: ILN02391559