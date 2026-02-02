  • İSTANBUL
T.C.BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2026/3 Esas

27.01.2026

İLAN

 

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Bingöl Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Bingöl Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

DOSYA NO :       MAH/KÖY         ADA:       PARSEL:            MALİKLER:
2026/3                  Kültür                762          86                       Sadık AYAZ
2026/7                  Kültür                762          87                       Grand Çevlik Spor Gıda Temizlik
                                                                                                  İnşaat Medikal Ltd.Şti
2026/8                 Kültür                 762          95                        Selim ÇANTASIM

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Bingöl Belediye Başkanlığı

Açılacak Davada Husumetin
Yöneltileceği İdare :Bingöl Belediye Başkanlığı

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesi

