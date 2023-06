T.C.BEYKOZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/2 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 1 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 ve Yençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de 16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir.Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır.Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Gelin Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Konu 821 ada, 1 parsel; 332,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Yamuk geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır. Arsa üzerinde yer alan Gelin Sokak ta 5 no.lu bina ve Dedeoğlu Caddesi üzerinde No:14 kapı numaralı yapının küçük bir kısmı bulunmaktadır. Dedeoğlu Caddesi 14 Nolu binanın küçük bir kısmı konu parsel üzerinde konumlu olmasından dolayı değerlemede dikkate alınmamıştır.Parsel üzerinde konumlu olan 5 no.lu bina; yarı bodrum + zemin+ 2 normal kat olmak üzere toplam 272m² inşaat alana sahiptir. Yapılan tespitlerde konu binanın bir kısmı yolda, bir kısmı 821 ada, 12 parsel üzerinde kalmaktadır. Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazısının ekinde bulunan Emlak Vergisi Beyannamesinde ve yerinde çevre sakinleri tarafından konu binanın ***a ait olduğu öğrenilmiştir. Beyannamede konu binada 3 adet mesken olduğu beyanında bulunulmuştur. 1 nolu dairenin 72 m2 olduğu, 2 no lu dairenin 82 m2 olduğu,3 no lu dairenin 118 m2 olduğu verilen beyannameden anlaşılmaktadır. Binanın betonarme karkas olduğu ve 2. Sınıf olduğu belirtilmiştir.Bilirkişilerce mezkur taşınmaza enkaz değeri ile birlikte toplam değeri 3.022.589,00 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 3.022.589,00 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 844 Ada, 3 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 ve Yençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir.Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır.Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Yağmur Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Konu 844 ada, 3 parsel; 349,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dörtgen geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak hafif eğimli bir yapıdadır. Arsa üzerinde Yağmur Sokak 30 no.lu bina ve Yağmur Sokak 24 Nolu binanın bir kısmı parsel üzerindedir. Yağmur Sokak 30 no.lu tek katlı olup toplam 82 m2 inşaat alanına sahip , Yağmur Sokak 24 no.lu bina tek katlı olup toplam 68 m2 'si 844 ada, 3 parsel üzerindedir. Emlak Beyannamesinde, Yağmur Sokak 30 dış kapı no lu, 1 iç kapı no.lu daire için ***ın vergi sorumlusu olduğu belirtilmiştir. Dairenin 82 m2 olduğu yığma kargir tarzda inşa edildiği 2. Sınıf yapılardan olduğu beyan edilmiştir. Satışa konu taşınmaza bilirkişilerce enkaz değeri ile birlikte toplam değeri 3.154.824,63 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 3.154.824,63 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:27

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 17 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında;Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 veYençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir.Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır.Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Torun Sokak üzerinde onumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı 2-3 katlı konut amaçlı ullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Konu 821 ada, 17 parsel; 406,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dörtgen geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır. Arsa üzerinde Torun Sokak 6 no.lu binan bir kısmı parsel üzerindedir. Ancak Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazısının ekinde bulunan Emlak Vergisi Beyannamesinde 6 no.lu binanın 821 ada 14 parsel üzerinde numaralandırılmasından dolayı binaya bu parselde değer takdir edilmemiştir.Satışa konu taşınmaza bilirkişilerce 3.655.000 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 3.655.000,00 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:59

4 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 3 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 ve Yençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir.Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır.Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Torun Sokak üzerinde onumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Konu 821 ada, 3 parsel; 407,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dörtgen geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır.Konu 3 no lu parsel üzerinde Torun Sokak 8 no.lu binanın bir kısmı konumludur. Ayrıca garaj olarak kullanılan tek katlı yapının bir kısmıda konumludur.Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazısının ekinde bulunan Emlak Vergisi Beyannamesine dayanarak, 8 no.lu binanın 821 ada 3 parsel üzerinde numaralandırılmasından dolayı binaya değer takdir edilmiştir.Torun Sokak 8 no.lu bina, yarım bodrum+ zemin+ 1 normal katlı olup toplam 300 m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı garaj olarak kullanılan yapı 70,13 m2 alana sahiptir. Emlak Beyannamesinde, Torun Sokak 8 no.lu bina 3 adet mesken olarak kullanılan daire olduğu 1 2 ve 3 no olarak numaralandırılan dairelerin her birini 100 m2 olduğu beyan edilmiştir. ***ın vergi sorumlusu olduğu,yapının betonarme karkas 2. Sınıf yapı olduğu belirtilmiştir. Bilirkişilerce mezkur taşınmaza enkaz değeri ile birlikte toplam değeri 3.709.330,63 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 3.709.330,63 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:19

5 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 10 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 ve Yençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de 16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir.Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır.Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Torun Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Konu 821 ada, 10 parsel; 418,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dörtgen geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır.Konu 10 no lu Parsel üzerindeT orun Sokak 10 no.lu binanın bir kısmı ve Ece Sokak 32 no.lu binanın bir kısmı parsel üzerindedir.Ancak Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazısının ekinde bulunan Emlak Vergisi Beyannamesinde 32 no.lu binanın 821 ada 9 parsel üzerinde numaralandırılmasından dolayı binaya bu parselde değer takdir edilmemiş ancak 10 no.lu bina 821 ada 10 parsel üzerinde numaralandığı görülmüştür.Torun Sokak 10 no.lu bina 4 katlı olup toplam 590 m2 inşaat alanına sahiptir. 10 no.lu binanın bir kısmı2 parsel üzerinde olduğu görülmüştür. Emlak Beyannamesinde, Torun Sokak 10 no.lu bina 4 adet mesken olarak kullanılan daire olduğu; 1 no lu dairenin 90 m2, 2 no lu dairenin 180 m2 ,3 no lu dairenin 180 m2 ve 4 no.lu dairenin 140 m2 olduğu ve***in , vergi sorumlusu olduğu belirtilmiştir. Yapının betonarme karkas tarzda 2. Sınıf yapı olduğu beyan edilmiştir. Satışa konu taşınmaza bilirkişilerce enkaz değeri ile birlikte toplam değeri 3.840.689,38 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 3.840.689,38 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:39

6 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 14 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 ve Yençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır. Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Torun Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Konu 821 ada, 14 parsel; 406,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dörtgen geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır. Konu 14 no lu parsel üzerinde Torun Sokak 4 no.lu binanın bir kısmı ve Torun Sokak 6 no.lu binanın bir kısmı parsel üzerindedir. Ancak Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazısının ekinde bulunan Emlak Vergisi Beyannamesinde 4 no.lu binanın 821 ada 14 parsel üzerinde numaralandırılmamış 182 ada, 4 parsel üzerinde numaralandığı görülmüştür ancak 182 ada, 4 parsel konu binaya cephesi bulunmamakta olduğu tespit edilmiş bu sebeple Emlak Vergisi Beyannamesinde matbuhata yapıldığı kanaatine varılmıştır. Emlak Vergisi Beyannamesinde 6 no.lu bina 821 ada 14 parsel üzerinde numaralandığı görülmüştür.Torun Sokak 6 no.lu bina; bodrum+ zemin+ 3 normal katlı olup toplam 640 m2 inşaat alanına, Torun Sokak 4 no.lu binanın; bodrum+ zemin+ 2 normal katlı olup toplam 490 m2 İnşaat alanına sahiptir. Emlak Beyannamesinde, Torun Sokak 6 no.lu bina 5 adet mesken olarak kullanılan daire olduğu ; 1 no.lu daire için, ***’ın , 2 no.lu daire için***,3 no.lu daire için ***’ın, 4 no.lu daire için ***, 5 no.lu daire için***’ın1 no lu dairenin 100 m2 olduğu, 2 no lu dairenin 90 m2 olduğu, 3 no lu dairenin 150 m2 olduğu, 4 no lu dairenin 150 m2 olduğu, 5 no lu dairenin 150 m2 olduğu beyan edilmiştir. Torun Sokak 4 no.lu bina 1 no. Daire için***’ün ve***’in,2ve 3 nolu daire için***’in vergi sorumlusu olduğu belirtilmiştir. Satışa konu taşınmaza Bilirkişilerce enkaz değeri ile birlikte toplam değeri 4.045.388,13 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 4.045.388,13 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 12:04

7 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 11 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında;?Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Plan?da ?KS? sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 ve Yençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de 16 parselin aynı planda ?KS? sembolü ? Konut Alanı? olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda ?KS? sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır. Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan?da 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .?denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Gelin Sokak ve Ece Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Konu 821 ada, 11 parsel; 669,00m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Yamuk geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır.Konu 11 parsel üzerinde Gelin Sokak 9 no.lu bina ve Ece Sokak 34 no.lu binanın bir kısmıolmak üzere 2 adet bina bulunmaktadır. Gelin Sokak 9 no.lu bina ;2 katlı olup toplam 412,00 m2 inşaat alanına sahiptir.,Ece Sokak 34 no.lu bina; bodrum+ zemin 1 normal kattan oluşan 660 m2 inşaat alanına sahiptir. Ayrıca 19 m2 inşaat alanlı müştemilat bulunmaktadır. 9 no.lu binanın yola taşkın olduğu, 34 no.lu binanın bir kısmının 10 parsele taşkın olduğu görülmüştür. Emlak Beyannamesinde, Gelin Sokak 9 no.lu bina 5 adet daire olduğu; 1,2,3,4 ve 5no.lu daireler için ***?un vergi sorumlusu olduğu; 1ve 2no lu dairenin 50 m2 olduğu, 3,4 ve 5 no lu dairelerin 104 m2 olduğu beyan edilmiştir. Ece Sokak 34 no.lu bina; 7 adet daire olduğu ; 1, 6 ve 7no.lu daireler için ***’in;2,3,4 ve 5no.lu daireler için ***’in vergi sorumlusu olduğu belirtilmiştir.1 no lu daire 20 m2, 6 no lu daire 100 m2, 7 no lu daire 100 m2 olarak, 2,3,4,5 no lu daireler 110 m2 olarak beyan edilmiştir. Her iki yapının da betonarme karkas 2. Sınıf yapı olduğu beyan edilmiştir. Satışa konu taşınmaza bilirkişilerce enkaz değeri ile birlikte toplam değeri 5.820,.715,44 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 5.820.715,44 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 13:34

8 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 2 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 veYençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de 16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır. Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Torun Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey geli grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Konu 821 ada, 2 parsel; 637,00,00m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dörtgen geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır.Konu parsel üzerinde yer alan Torun Sokak üzerinde 10 no.lu binanın ve 8 no.lu binanın bir kısmı konumludur. Ancak Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazısının ekinde bulunan Emlak Vergisi Beyannamesinde 10 no.lu bina 821 ada 10 parsel üzerinde numaralandırılması, 8 no.lu binanın 821 ada 3 parsel üzerinde numaralandırılmasından dolayı binalar bu parsel üzerinde dikkate alınmamıştır. Çubuklu Mahallesi Torun Sokakta yer alan taşınmaza bilirkişilerce 5.415.000 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 5.415.000,00 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 14:05

9 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, 821 Ada, 12 Parsel, Beykoz Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 21.04.2020 tarihli imar durum yazısında; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 1,2,3 ve 12 parseller sayılı yer, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge içerisinde kalan konut alanlarında TAKS:0,15 veYençok: 9,50m dir. Ayrıca, 821 ada 2 parsel ile 9 ve 10 parsellerin, 3 parsel ile 8 parselin, 14 parsel ile 5 parselin , 17 parsel ile de16 parselin aynı planda KS sembolü Konut Alanı olarak planlamış kısımlarıyla tevhidi gerekmektedir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 821 ada, 10,11,14 ve 17 parseller kısmen, 17.10.2017 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Alanı Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Planda KS sembollü Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanmış olup, kısmende 15.11.1995 onanlı, 1/1000 ölçekli İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7755 sayılı kararla doğal sit alanı ilan edilen bölge kapsamında kalmaktadır. Bahsi geçen parselleri de kapsayan Beykoz 1.bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 844 ada, 3 parsel 26/09/2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planda 18. Madde Uygulama Alanında kalmakta olup, bu alanlarda İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmadan İnşaat izni verilemez .denilmiştir. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden elde edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Torun Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Konu 821 ada, 12 parsel; 787,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dörtgen geometrik forma sahip olan taşınmazın, şekil itibariyle olası projelendirme sürecinde verimli kullanım alanı sunabilme potansiyeli, mevcuttur. Topografik olarak eğimli bir yapıdadır. Konu 12 no lu parsel üzerinde Torun Sokak 12 no.lu bina ve Torun Sokak 14 no.lu bina mevcuttur Torun Sokak 12 no.lu bina; için 24.03.1998 tarihinde verilen emlak beyannemesine göre, 1 ve 2no.lu daireler için ***ın vergi sorumlusu olduğu ancak daha sonra 04.04.2002 tarihinde verilen emlak beyannamesinde 12 no lu yapı için ****ın vergi sorumlusu olduğu ve 12 no lu binanın 300 m2 olduğu beyanında bulunmuştur. Torun Sokak 14 no.lu bina;310 m2 inşaat alanına sahiptir. Ayrıca 27 m2 inşaat alanlı müştemilat bulunmaktadır. Torun Sokak 14 no.lu binada;3 adet daire olduğu ; 1, 2 ve 3no.lu dairele riçin ***in vergi sorumlusu olduğu belirtilmiştir. 1 no lu daire için 100 m2, 2 ve3 no lu daireler için 110 m2 olduğu beyan edilmiştir. Betonarme karkas tarzda 2. Sınıf yapılardan olduğu beyan edilmiştir. Satışa konu taşınmaza Bilirkişilerce enkaz değeri ile birlikte toplam değeri 6.766.320,56 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 6.766.320,56 TL KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 14:50

