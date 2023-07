T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/2407 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2407 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇENGELDERE Mahalle/Köy, 1464 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz Belediye sınırları içindedir. 04/03/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Beykoz İlçesi, Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik ve Görele Mahalleleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu?na göre "Konut" alanında yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı bilgileri ve TKGM sistemden edinilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz; Çengeldere Mahallesi, Güneşli Caddesi üzerinde (Bina No:8 ve No:8-1)yer almaktadır. (İç kapı No:1 UAVT NO: 1615335914, İç kapı No:2 UAVT NO: 2172757581, İç kapı No:8-1 UAVT NO: 1625835564) Değerlemesi yapılan gayrimenkul; İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Çengeldere Mahallesi içerisinde yer alan taşınmazdır. İlçe merkezine yakın mesafede yer alan taşınmazın ulaşımla ilgili sıkıntısı yoktur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle mesken amaçlı ve muhtelif katta bodrum üzerine zemin + 1 ila 3 katlı olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği market benzeri ticari birimler ve sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar ~1km mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta ve alt düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet amaçlı tercih edilmektedir. Toplu taşıma araçlarının da güzergahı olan Güneşli Caddesi'ne yakın mesafede olması ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Konu taşınmaza yakın konumda bulunan bilinen yerler; Beykoz Anadolu Lisesi , Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ifade edilebilir. Bölgesel alt yapı ihtiyacı yeterli derecede karşılayabilmektedir. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çengeldere Mahallesi sınırları dahilinde yer alan , 735,61 m² yüzölçümlü, 1464 ada 6 parsel olarak kayıtlı olan Bahçe nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın kuzey ve kuzeybatı yönünde yola-Güneşli Caddesi?ne ~18m cephesi güney ve güneydoğu yönünde yola-Yenibahar sokak?a ~17 m cephesi bulunmakta olup parselin derinliği ~39m dir. Parselin diğer cepheleri komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz geometrik olarak dörtgen yapıda olup topoğrafik olarak hafif eğimli yapıdadır. Taşınmazın Güneşli cadde cephesi taşınmaz üzerindeki yapı ve beton duvar ile , Yenibahar sokaka cephesi ise ahşap çit ile çevrelenmiştir. 735,61 m² yüzlçümlü 1464 ada 6 parsel parsel üzerinde,betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olan zemin+ normal kattan oluşan 2 katlı, ~20 yıllık, ruhsatsız yapı bulunmaktadır. Bu yapıya ait Beykoz Belediyesinde herhangi bir arşiv dosyası bulunmamaktadır. Zemin katta 2 adet,1.normal katta 1 adet mesken olmak üzere toplam 3 adet mesken bulunmaktadır. Keşif tarihinde meskende kimse bulumadığından konu taşınmazın içine girilememiş, iç mekan özellikleri görülmemiş, tüm incelmeler dışarıdan yapılmıştır. Dışardan yapılan incelmeye göre konu taşınmaz üzerindeki yapının alanı taban oturumu ~180 m2 olan 2 katlı yapının toplam alanı ~360 m2dir. Borçlu **** parsel üzerindeki mevcut yapının zemin katında ikamet ettiği öğrenilmiştir. Gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak; faktörler dikkate alındığında keşif tarihi itibarıyla takyidatlar göz ardı edilerek;taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde 1/1 hisseye sahip Borçlu **** a ait değeri için;Keşif tarihi itibarıyla, 3.300.000 TL kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 3.300.000,00 TL KDV Oranı : %18 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:44

06/07/2023



(İİK m.114 ve m.126)



(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

