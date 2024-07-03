T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/590 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Müvekkillerinin Vesile Yalçın ve Sadık Yalçın'ın müşterek çocukları olduğunu, resmi kayıtlarda Selime Arıtürk müvekkillerinin kardeşi olarak göründüğünü ancak Selime Arıtürk'ün müvekkillerinin ebeveyni olan Vesile Yalçın ve Sadık Yalçın'ın çocuğu olmamasına rağmen kütüklerine kaydedildiğini, Selime Arıtürk'ün, Vesile Yalçın ve Sadık Yalçın ile herhangi bir kan bağının bulunmadığını, Selime Arıtürk'ün resmi kayıtlarda Vesile Yalçın ve Sadık Yalçın'ın nüfus kütüğünde yer alması sebebi ile mirasçı olarak göründüğünü, Selime Arıtürk'ün mirasçı olarak görünmesinin bir takım uyuşmazlıklara sebebiyet vermekte ve kamu düzenini yakından ilgilendirmekte olduğunu belirterek nüfus kaydının düzeltilmesini talep ettiği anlaşılmakla,

Davalı Azime DEMİR'in dava dilekçesinde bildirilen adresine tebligatların iade dönüp tebliğ edilemediği ve yerleşim yeri (mernis) adresi bulunmadığı, ilgili kurumlarca yapılan araştırma sonucu adres tespiti yapılamadığından bu kez dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildi.

Yargılamanın bırakıldığı 10/09/2024 günü saat: 11:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi usulüne uygun şekilde temsil ettirmeniz aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN02054629