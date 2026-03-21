T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/271 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/271 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 19 Ada, 25 Parselde Kayıtlı, 228,18 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 9344/128000 Arsa Paylı, Zemin Kat, 4 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/335 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 04.11.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " A-Adres Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmaz adres olarak; Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz Caddesi No:49 Daire 4 adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazın konumlu olduğu bina E-5 Karayolu ve Sahil yoluna yakın konumludur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mesken olarak olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar, Bakırköy Ormanı, Marmaray Bakırköy İstasyonu, Capacity AVM, mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın Güney cephesi imar yolu ile diğer cepheleri komşu parsellerle sınırlıdır. Parselin üzerinde 1 adet Bitişik nizam bina olduğu görülmüştür. E- Bina Özellikleri: Değerleye konusu taşınmazın bulunduğu bina, 228,18 m2 yüz ölçümlü arsa üzerine, bitişik nizam, betonarme karkas tarzda, bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı katı olmak üzere toplam 7 katlı projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında 2 adet daire, zemin katında 1 dükkan 2 daire, normal katların herbirinde 2 şer adet daire olmak üzere yapının tamamında toplam 13 adet bağımsız bölüm vardır. Bina dış cephesi kompozit ve dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina dış kapısı çelik kapıdır. Bina girişi holü merdivenler mermer kaplı, bina iç duvarları plastik boyalıdır. Binada asansör mevcuttur. F- Taşınmazın İç Mekan Özellikleri: Keşif günü taşınmazın içine girilememiş olup, dışarıdan binanın resmi çekilmiş, bölgede araştırmalar yapılmıştır. 2025/271 TAL sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporundaki görseller ve iç mekan özellikleri dikkate alınarak değerleme yapılmıştır. Belediyede taşınmazın mimari projesi incelenerek kullanım alanı tespit edilmiştir. F- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu /olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: - Ulaşım kolaylığı, - Konumu Olumsuz Faktörler: - Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk" denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğince tanzim ve tasdik edilmiş olan 09.10.2025 tarihli imar durum belgesine göre; “30.11.2022/ 18.12.2023/18.07.2024/15.03.2025 tarihlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan Bakırköy Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Tadilatları doğrultusunda Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 15.03.2025 tarihinde onanmış ve 28.03.2025 -28.04.2025 tarihleri arasında 1 ay süre ile Başkanlığımızda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plana gelen itirazlar Bakırköy Belediye Meclisi’nin 09.05.2025 tarih ve 46 sayılı Kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasından sonra imar durumu düzenlenebilecektir.” denilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: 06/06/2017 09/06/2017 Tarih - 6959 Yevmiye

Şerh: İhtiyati Tedbir: BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ nin 15/02/2016 tarih 2016/101 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: 3. kişilere satışının önlenmesi bakımından) 18/02/2016 tarih - 2030 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:40

11/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02429751