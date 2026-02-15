T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/237 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/237 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 728 Ada, 41 Parsel (1.016,00 M2 Yüzölçümlü) Sayısı İle Kayıtlı, Kat İrtifaklı Ana Taşınmazda 112/1016 Arsa Paylı, ZEMİN KAT, 3 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU MESKEN Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 728 ada 41 parsel (1.016,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, Zemin Katta 112/1016 arsa paylı 3 b.bölüm numaralı ?Mesken? nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Şenlikköy Mahallesi, Kır Sokak, No:11 Güzel Villa Apartmanı, Zemin Kat, Daire:3 Bakırköy/İSTANBUL postaadreslidir. Bina projeye göre, 2 Bodrum+Zemin+1 Normal Kat+Çatı Katlıdır.Bina, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Binada projesine göre, 2.bodrum katta sığınak, otopark, yakıt deposu, kazan dairesi, 1.Bodrum katta 2 mesken, ve bina girişi, zemin katta 4 mesken (mahallinde kattaki 3 ile 5, 4 ile 6nolu b.bölümlerin kendi alalarında birleştirilerek kullanıldığı, katta 2 dairenin bulunduğu görülmüştür), normal katta 2 adet çatı katı bağlantılı dubleks mesken olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi, zemin kattan alüminyum doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler granit döşeli, duvarları saten boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu Zemin Katta 3 bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmaz, projede bina girişine göre sol arka tarafta yer almaktadır. Taşınmaz projede brüt 90 m2, net 80 m2 alanlı olup, biri banyolu diğeri balkonlu 3 oda, banyo, çamaşırlık ve koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde, taşınmazın bitişiğindeki 5 nolu b. bölüm ile birleştirilerek brüt 185 m2, net 165 m2 alanlı ve 4+1 planlı kullanıldığı görülmüştür. Başka b. bölümden sağlanan alan değerleme dışı tutulmuş, değerlemede proje alanı esas alınmıştır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları lake kaplama, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri parke döşeli, duvarları saten boyalıdır.Islak hacim zeminleri seramik döşelidir.

Son İmar Durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.08.2024 tarihli yazısında, Şenlik Mahallesi, 728 ada 41 parsel sayılı yer, 17.07.2006/28.11.2012/17.10.2018/22.03.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı'nda, kısmen Ayrık Nizam, TAKS: 0.25, Hmax:7.50 m (2 kat) irtifalı Konut Alanı içerisinde yer almakta olup, yapı derinliği 20 metreyi geçemez. Parsele ait imar arşiv dosyasında yapılan tetkiklerde; 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16.maddesi doğrultusunda 26.12.2018 tarih ve Y61RR917 sayılı yapı kayıt belgesi düzenlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Yönetim Planı:18/02/2002

Beyan: Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalmaktadır.

HALİHAZIR FİİLİ DURUMDA AYNI BİNADA BULUNAN 5 NOLU BB İLE BİRLİŞTİRİLMİŞ OLUP SADECE 3 NOLU BB SATILMAKTADIR.

NOT: ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİNDE OLMASI SEBEBİYLE İHALEYE KATILMAK İSTEYEN YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN VALİLİKTEN İZİN ALARAK İZNİ DAİREMİZE BİLDİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:30

10/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02401898