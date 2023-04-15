T.C.BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2018/66 Esas

KARAR NO : 2021/510

Mahkememize ait Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/12/2021 tarihli sanık Hasan BELLİ' nin TCK 81/1 maddesi gereğince 10 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Mehmet ve Kamile oğlu, 02/01/1982 Kahta doğumlu, müşteki Abdurrahman DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.04.2023

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Basın No: ILN01813988