T.C.BAKIRKÖY 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48413851-2023/238-Ceza Dava Dosyası 31.01.2024

Konu :

İ L A N

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Atakan ARI hakkında mahkememizin 24.11.2023 gün 2023/238 Es. 2023/576 Kr sayılı hükmünde müşteki Melike TAYBARS' a yönelik suçundan 5237 s.y. TCK 158/1-f-son, 43/1, 52/2, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 5 yıl hapis ve 2640.-TL adli para , yine müşteki Rabia Büşra ŞENGÜN' e eyleminden dolayı TCK 158/1-f- son , 43/1, 52/2, 52/4, 58/6 maddeleri gereğince5 yıl hapis ve 110.000.- TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, adresinin bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın; Rasim ve Emine oğlu, 10/08/1995 Fatih doğumlu, İstanbul , Avcılar , Denizköşkler Mah. nüfusunda kayıtlı. Şükrüpaşa Mah. 211 Sokak MSB 11 Apt. Kat. 1 D: 13 Merkez / Edirne adresinde oturur. TC Kimlik No: 25099903704' lu sanık Atakan ARI' ya, tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebliğat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın ağır ceza mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01977082