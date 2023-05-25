T.C.BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/603 ESAS 2023/119 KARAR 12.05.2023

İLAN

Mahkememizin 02/02/2023 tarihli 2022/603 Esas 2023/119 Karar sayılı ilamı ile, sanık DJAMAL BOUAZNI (Abdelkader ve Fatıma'dan olma) hakkında müştekiye karşı nitelikli hırsızlık suçundan neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanık ve müştekinin yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verildiği anlaşılmıştır.

Sanık Djamal BOUAZNI ve müşteki Ethar Abdalla Zaraoıug YOUSIF'ın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar sanık ve müştekiye tebliğ yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Djamal BOUAZNI ve müştekiEthar Abdalla Zaraoıug YOUSIF'a Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğinden itibaren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 273. maddesi gereğince 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle ya da en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde Mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

MÜŞTEKİ :ETHAR ABDALLA ZARAOIUG YOUSIF, Abdalla Zaraugh Yousif Hassan ve Amani Sharaf Aldin kızı, 2001 Sudan doğumlu,

SANIK :DJAMAL BOUAZNI, Abdelkader ve Fatıma oğlu, 02/01/1963 Cezayir doğumlu

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Basın No: ILN01834090