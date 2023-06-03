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Resmi İlanlar T.C.BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-03 00:00:00 -

T.C.BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32717165-2022/534-Ceza Dava Dosyası 01.06.2023

İLAN
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 02/03/2023 Tarih ve 2022/534Esas 2023/160 karar sayılı dosyasında Müşteki Haci oğlu 1976 Çelikhandoğumlu Şerif YEŞİL 'in bilinen yurt içiadreslerine tebligatın yapılamaması nedeni ile Mahkememizden verilen 02/03/2023 TarihliBeraat kararınıntebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE -
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiye kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde İstinaf yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceğihususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01840065