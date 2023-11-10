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Resmi İlanlar T.C.BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-10 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/46 Esas 10/10/2023

İLAN

Mahkememizce davalı BÜLENT BÜYÜKTUNCA'ya dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/12/2023 günü saat: 09:50'a bırakılmış olup, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01927854