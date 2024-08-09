T.C.BAKIRKÖY 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/86

Karar No : 2024/239

İ L A N

Mahkememizin 2024/86 Esas 2024/239 Karar sayılı kararı ile sanık MOHAMED TALBI hakkında Gece vakti konutta yağma ve tehdit suçlarından Beraat kararı verilmiş olup; tüm arama ve çabalara rağmen müşteki ABDEFATTAH CHERQAOUI SALHI'ya mahkememiz gerekçeli kararının tebliği sağlanamadığından ilanen tebliğe karar verilmiş olup;

İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre 04.06.2024 tarih 2024/86 Esas 2024/239 Karar Gerekçeli Kararın müşteki ABDEFATTAH CHERQAOUI SALHI' bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.08.2024

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Basın No: ILN02074291