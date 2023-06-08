T.C.BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2023-06-08 00:00:00 -
T.C.BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L Â N
DOSYA NO : 2021/724
KARAR NO : 2023/275
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 16/05/2023 tarihli 2021/724 E., 2023/275 K sayılı gerekçeli kararı ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 359/a-2 maddesi gereğince 11 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE ile cezalandırılan Hüseyin ve Aysunoğlu,01/12/1987 Gaziosmanpaşa doğumlu, NAZİF SEÇKİN ÖCAL' a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLÂNEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05/06/2023
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Basın No: ILN01842389