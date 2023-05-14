T.C.BAKIRKÖY 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.34007980-2023/230-Ceza Dava Dosyası 11.05.2023

Konu : İlan

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 23/03/2023 tarih, 2023/230 esas, 2023/254 Karar sayılı ilamı ile Mohammed ve Fatıma oğlu, 17/09/1985 Tunus doğumlu Mourad Essıd hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılmasına karar verildiği, verilen cezada CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceğive ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur

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Basın No: ILN01829622