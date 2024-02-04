T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/160 Esas

DAVACI : FİGEN KILIÇ

DAVALI : CEVHERİ GÜVEN

Mahkememizde açılan tazminat davasının yargılaması sırasında adresi tespit edilemeyen davalı Cevheri Güven adına 18/04/2024 gün, saat 11:20'de yapılacak tahkikatduruşma gün ve saatininilanen duyurulmasına karar verilmekle; davalı Cevheri Güven'e ''Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği durumda sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150.md.hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur." hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. 31/01/2024

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Basın No: ILN01977931