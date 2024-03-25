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Resmi İlanlar T.C.BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:00:00 -

T.C.BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
 
ESAS NO : 2023/13 Esas

Davacılar Osman ve Nimet oğlu, 29/03/1977 doğumlu, Samsun ili Bafra ilçesi Gümüşyaprak mahallesi nüfusuna kayıtlı Şener Çakır, Osman ve Nimet oğlu, 29/03/1977 doğumlu, Samsun ili Bafra ilçesi Gümüşyaprak mahallesi nüfusuna kayıtlı Taner Çakır, Osman ve Nimet oğlu, 01/01/1966 doğumlu, Samsun ili Bafra ilçesi Gümüşyaprak mahallesi nüfusuna kayıtlı Seyfittin Çakır, Osman ve Nimet kızı, 11/07/1962 doğumlu, Samsun ili Bafra ilçesi Kaygusuz mahallesi nüfusuna kayıtlı Nevriye Batı, Osman ve Nimet oğlu, 10/10/1961 doğumlu, Samsun ili Bafra ilçesi Gümüşyaprak mahallesi nüfusuna kayıtlı Feyzi Çakır, Osman ve Nimet oğlu, 10/10/1964 doğumlu, Samsun ili Bafra ilçesi Gümüşyaprak mahallesi nüfusuna kayıtlı Remzi Çakır, tarafından Samsun ili Bafra ilçesi Büzmelek Mahallesi E35-C-25-A-1 nolu paftada ve Bafra ilçesi Büzmelek Mahallesi 119 ada 21 parsel, 119 ada 22 parsel, 119 ada 23 parsel sayılı taşınmazlar ile 147 ada 1 parsel, 147 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara ve yola komşu olarak bulunan (coğrafi orta noktası=enlem:41.5386169037, boylam: 35.9582257528) taşınmazın adına tapuya tescili için Hazine, Orman İdare, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bafra Belediyesi aleyhine dava açıldığından söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/13 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri ilan olunur. 11/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02008048