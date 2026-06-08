T.C.AYANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/342 Esas

DAVALI : NİLAY ASLAN- İsmet ve Ülkü'den olma. 500*****474 T.C Kimlik nolu. Adres: Sophien Sir A 64711 Erbach Odvalt Frankfurf/Almanya

Davacı tarafından açılan Kamulaştırma davasında: Davacı vekili dava dilekçesinde Sinop İli, Ayancık İlçesi, Doğanlı Köyü, 111 ada 42 parsel numaralı kayıtlı taşınmazın 2.412,86 m2'lik kısmı, yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla taşınmazın kamulaştırılmasına ve kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil ve terkinine, ödeme esnasında tapu kaydındaki haciz, ipotek vb hakların kararda gösterilmesi ve taşınmazın devrinin önlenmesi amacıyla tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Durusma Günü: Mahkememiz duruşma günü olan 25/06/2026 günü saat: 10.35de; Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

İş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılmakla HMK'nın 122, 127 ve 129.maddeleri uyarınca davaya 2 tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026

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Basın No: ILN02482686