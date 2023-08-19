T.C.ANTALYA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-08-19 00:01:00 -
T.C.ANTALYA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/1265 Esas
21/07/2023
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSMAİL YAVUZ hakkında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSMAİL YAVUZ'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/07/2023
21/07/2023
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSMAİL YAVUZ hakkında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSMAİL YAVUZ'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/07/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 14698553168
ADI SOYADI : İSMAİL YAVUZ
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : HAVVA
DOĞUM TARİHİ : 20/11/1960
DOĞUM YERİ : KIZILSEKİ
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN01878666