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Resmi İlanlar T.C.ANTALYA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.ANTALYA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-08-19 00:01:00 -

T.C.ANTALYA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2023/1265 Esas

21/07/2023

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSMAİL YAVUZ hakkında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSMAİL YAVUZ'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/07/2023

GAİP
TC KİMLİK NO : 14698553168
ADI SOYADI : İSMAİL YAVUZ
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : HAVVA
DOĞUM TARİHİ : 20/11/1960
DOĞUM YERİ : KIZILSEKİ
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN01878666