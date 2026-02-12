T.C.ALİAĞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20282821-2024/555-Ceza Dava Dosyası

13.01.2026

İLAN

SANIK : AHMED BERAKAT, Cema ve Fehime oğlu, 01/01/1998 AFRİN/HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aziziye Mah.717 Sk.Bina No: 29 /1 Konak/ İZMİR adresinde oturur. İş adresi: 2131/12 Sok. No:1 K:1 D:1 Adalet Mah. Merkez/ İZMİR. TC Kimlik No:99599921902

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 22/05/2024

SUÇ YERİ : İZMİR/ALİAĞA

KARAR TARİHİ : 18/07/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçunda yapılan yargılama sonucunda mahkumiyet kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize hitaben verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden Cezaevi Müdürlüğüne ve Tutukevi Müdürlüğüne dilekçe ile ya da beyanda bulunmak suretiyle mahkememiz nezdinde CMK'nın 252. maddesi uyarınca itiraz edilebileceği, sanık tarafından verilen karara itiraz edilmesi halinde CMK'nın 252/3. maddesi gereği yapılan 1/4 oranındaki indirimin korunmayacağı, karara karşı yapılan itiraz üzerine duruşma açılarak karar verileceği, gösterilen sürede belirtilen itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğinin bu haliyle karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02399424