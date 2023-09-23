T.C.AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-09-23 00:05:00 -
T.C.AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/1624 Esas
Konu : ilan metni
02/08/2023
AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Müteveffa Halil Hilmi Gençer (Halil ve Ayşe oğlu, 01/07/1902 doğumlu, T.C:57463218220)'in ve müteveffa Fatma Gülcanan (Mustafa ve Fatma kızı, 01/07/1903 doğumlu, T.C:43105697072)'ın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakını tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.
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Basın No: ILN01879841