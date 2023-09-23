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Resmi İlanlar T.C.AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-23 00:05:00 -

T.C.AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1624 Esas
Konu : ilan metni
 
 02/08/2023

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Müteveffa Halil Hilmi Gençer (Halil ve Ayşe oğlu, 01/07/1902 doğumlu, T.C:57463218220)'in ve müteveffa Fatma Gülcanan (Mustafa ve Fatma kızı, 01/07/1903 doğumlu, T.C:43105697072)'ın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakını tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01879841