T.C.AKÇAABAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.AKÇAABAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2022/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Akçaabat İlçe, YAYLACIK Mahalle/Köy, 599 Ada, 1 Parsel, Yaylacık mahallesi sarıtaş toki yolu üzerinde yolun sağındaarsa vasfında taşınmaz. detaylı bilgi dosyamızdan öğrenilebilir.
Adresi : Yaylacık Mah. Sarıtaş Yolu Üzeri Akçaabat / TRABZON
Yüzölçümü : 686 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.372.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 13:36
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Akçaabat İlçe, YAYLACIK Mahalle/Köy, 599 Ada, 3 Parsel, Yaylacık mahallesi sarıtaş toki yolu üzerinde yolun sağındaarsa vasfında taşınmaz. detaylı bilgi dosyamızdan öğrenilebilir.
Adresi : Yaylacık Mahallesi Sarıtaş Mahallesi Yolu Üzeri Akçaabat / TRABZON
Yüzölçümü : 686 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.438.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 13:47
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Akçaabat İlçe, YAYLACIK Mahalle/Köy, 599 Ada, 2 Parsel, Yaylacık mahallesi sarıtaş toki yolu üzerinde yolun sağındaarsa vasfında taşınmaz. detaylı bilgi dosyamızdan öğrenilebilir.
Adresi : Yaylacık Mah. Sarıtaş Yolu Üzeri Akçaabat / TRABZON
Yüzölçümü : 686 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.560.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 13:58
25/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01820274