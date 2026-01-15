T.C.ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO : 2025/787 Karar
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 11/12/2025 tarihli ilamı ile "sanık AKİT RACEH hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan cezalandırılması ve sanık hakkında; Uyarlama Yargılaması Yapılmasına Yer Olmadığına ve İnfazın Aynen Devamına ilişkin hükmün;
1- Muhammed ve Hamide oğlu, 1996 Halep doğumlu, AKİT RACEH, tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık AKİT RACEH'e, 11/12/2025 tarih 2021/1730 Esas ve 2025/787 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.01.2026
