T.C.ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO : 2025/3155
Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı09/10/2025tarihli ilamı ile "sanık AHMAD MANSOUR hakkında Kaçakçılık suçundan cezalandırılması ve sanık hakkında; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cezasına ilişkin
1- Hasan ve Amına oğlu, 01/01/1988 Aleppo doğumlu, AHMAD MANSOUR,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık AHMAD MANSOUR'e, 09/10/2025 tarih 2023/1292 Esas ve 2025/551 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.01.2026
