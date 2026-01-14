  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C.ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C.ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
 
DOSYA NO : 2023/1292

KARAR NO : 2025/3155

Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı09/10/2025tarihli ilamı ile "sanık AHMAD MANSOUR hakkında Kaçakçılık suçundan cezalandırılması ve sanık hakkında; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cezasına ilişkin

1- Hasan ve Amına oğlu, 01/01/1988 Aleppo doğumlu, AHMAD MANSOUR,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık AHMAD MANSOUR'e, 09/10/2025 tarih 2023/1292 Esas ve 2025/551 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02380001