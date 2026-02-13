T.C.ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/38 Esas

21.01.2026

İLAN

ESAS NO : 2025/38 Esas

Davacı: Handan Karay Hazır Beton İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davalılar : Cenk Ateş vd.

Davalı Cenk Ateş' in tebligat adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak davetiyenin (Ön inceleme duruşma gününün) ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiştir. "7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ön inceleme için belirlenen 05/05/2026 günü saat 09:13'da dava şartları ve varsa ilk itirazların inceleneceği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun ihtarı" tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02399502