T.C. ZONGULDAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/11 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Satışa konu dava konusu parsel Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Karaelmas Mahallesi hudutları dahilinde, 139 ada 54 parsel numaralı taşınmazdır. Taşınmaz arsası432,12m2yüzölçümünde olup üzerinde tekkatlı harabe halinde olan bina mevcuttur.



Adresi : Karaelmas Caddesinde Bahçe Nitelikli Taşınmaz Merkez / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 432,12 m2

İmar Durumu : ZonguldakBelediye sınırları içinde imar planı dahilindedir, yeni imar planı askıdadır. Eski imar planı ayrık nizam 4 kat imarı bulunmaktadır.

Kıymeti : 2.189.376,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 12:01

04/12/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01945323