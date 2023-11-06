T.C. ZONGULDAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/9 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Zonguldak İl, Kilimli İlçe, Belediye Sitesi Mahallesi, Hal Caddesi Mevkii, 487 Ada, 2 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz üzerinde 4 katlı üst katı kaba inşaat halinde olan bina mevcuttur. Taşınmaz arsası 462,46m2 yüzölçümündedir. Yaklaşık 40 yıllık bina olup yıpranma oranı %32 dir.Üst katı %40 seviyesinde olup yaklaşık 5 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. 4. Kata çıkş merdiveni bulunmamaktadır. Taşınmazın ısınma sistemi doğalgaz boruları çekilmiş ancak bağlantısı yapılmamış olduğundan sobalıdır. Taban alanı 114,52m2 dir. Pencereler pvc, binanın sınıfı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı sınıfına göre 3. Sınıf A grubu yapı sınıfında olup birim değeri 7.500,00.-TL/m2 dir.



Adresi : Hal Caddesinde Arsa Nitelikli Kilimli / ZONGULDAK



Yüzölçümü : 462,46 m2



İmar Durumu:3 katlı ayrık nizam konut alanında kalmakta olup TAKS:0,25 KAKS:0,75'dir. Taşınmaza ait 1/1000 ölçekli plan örneği bilirkişi raporunda(esatış.uyap.gov.tr'deki ilanda) sunulmuştur. Kıymeti : 3.138.760,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: 1-Aynı ada 52 nolu parsele inşa edilen binanın bu parsele 1,25 m2'lik tecavüzü vardır.03/11/1982 Y:1184 2-Aynı ada 55 nolu parsele inşa edilen binanın bu parsele 18,55 m2'lik tecavüzü vardır.24/09/1984 Y:1236 3-Kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketlerince iktisap veya sınırlı ayni hak tesis edilemez.20/04/2007 Sayı:965 Şerhler: 775 sayılı kanunun 34.maddesi gereğince 20 yıl müddetle takyitlidir. 21/04/1972 Yev:555



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01924649