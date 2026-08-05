T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Kaleoğlu Köyünde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası kapsamında, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 23.12.2021 tarih 40-4612 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, GEBEŞOĞLU KÖK- BEYCUMA KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 13.10.2026 günü saat:09:40'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZ KALEOĞLU KÖYÜ

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAH/KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 1 2025/657 121 1 CELAL KÖKTÜRK BEYTEPE 29,81 m² mülkiyet

2581,77 m²irtifak 2 2025/658 104 2 ALİ KELEŞ KALEOĞLU 109,48 m² irtifak 3 2025/659 104 4 OSMAN KELEŞ KALEOĞLU 484,74 m²irtifak

k 4 2025/660 104 14 HALİL KELEŞ KALEOĞLU 92,96 m²irtifak 5 2025/661 104 10 ALİ KELEŞ KALEOĞLU 659,09 m² irtifak 6 2025/662 104 13 AYTEN KELEŞ KALEOĞLU 573,48 m² irtifak 7 2025/663 104 16 HÜSEYİN ÇAKAR KALEOĞLU 27,23 m² irtifak 8 2025/664 104 15 AHMET TATOĞLU KALEOĞLU 27,46 m² mülkiyet

650,36 m² irtifak 9 2025/665 103 61 ABDULLAH TATOĞLU KALEOĞLU 652,61 m²irtifak 10 2025/666 104 12 MEHMET ÇAVUŞ KALEOĞLU 563,41 m² irtifak

t 11 2025/667 103 59 FATMA ÇAKILCI KALEOĞLU 12,60 m²mülkiyet

1155,96 m² irtifak 12 2025/668 104 17 FATİME KARAMAN KALEOĞLU 743,39 m² irtifak 13 2025/669 103 42 AYDIN TATOĞLU KALEOĞLU 474,00 m² irtifak 14 2025/670 103 78 AHMET ÇAVUŞ KALEOĞLU 39,74 m² mülkiyet

3397,98 m² irtifak 15 2025/671 104 19 AHMET TATOĞLU KALEOĞLU 263,17 m² irtifak 16 2025/672 104 3 NECİBE TEPECİK KALEOĞLU 12,60 m² mülkiyet

2914,01 m² irtifak 17 2025/673 103 39 ŞABAN TATOĞLU KALEOĞLU 548,36 m² irtifak 18 2025/674 104 11 DURSUNE AKYOL KALEOĞLU 297,88 m² irtifak 19 2025/675 104 18 AHMET TATOĞLU KALEOĞLU 288,34m² irtifak 20 2025/676 120 2 NAZMİYE KÖKTÜRK BEYTEPE 34,81 m² mülkiyet

68,99 m² irtifak 21 2025/677 103 38 MURAT TATOĞLU KALEOĞLU 11,39 m² irtifak

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Basın No: ILN02524167