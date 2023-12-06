T.C. ZİLE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/4 Tereke

Davacılar vekili tarafından Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; TOKAT ili, ZİLE ilçesi, ALIÇÖZÜ mah/köy 70 Cilt no, 39 Hane no, 19 sırada nüfusa kayıtlı Haydar ve Kamer'den olma, 21/09/1944 doğumlu 28/06/2021 tarihinde vefat eden müteveffa KEMAL İĞREK'in (T.C.No:62866092346) terekesinin tespiti/tasfiyesi talep edilmiştir.



TMK'nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 02/11/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01924558