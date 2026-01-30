T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/494 Esas
Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Lokman Coşkun'a Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
09/03/2026 günü saat 10.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
