T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/208 Esas

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve Sivas İli Zara İlçesi Pazarcık Köyü 144 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 3.688,82 m2'lik alanda davacı kurum lehine daimi irtifak hakkı talebi davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen dahili davalı Fadime AYDOĞAN'ın adresi tespit edilemediğinden Tebligat Kanunu madde 31'e göre iş bu ilanın yayımlandığı tarihten 1 hafta sonra dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün (12/03/2026 gün, saat:10:20) ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 122. Maddesi uyarınca tarafları ve konusu açıklanan davaya HMK 126. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde tüm deliller ile birlikte cevap verilmesi Aksi taktirde HMK 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02397186