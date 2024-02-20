T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/168 Esas

DAVACI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ

VEKİLİ: Av. Betül MERT

Av. Neşe MÜNÜKLÜ

Av. Atakan KAZAK

Av. Asım Burak AKÇAY

DAVALI : MUSTAFA AYDIN

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Mustafa AYDIN yönünden;

Gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiş olup Mahkememizce verilen 11/01/2024 tarihli 2023/168 Esas 2024/7 Karar sayılı kararı aşağıdaki şekildedir:

1-)Davanın KABULÜ ile,

-Dava konusu Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Merkez Mah. 196 ada 4 parsel taşınmazın fen bilirkişisinin 01/10/2023 tarihli raporunda ve ekli krokide belirtilen davalılar/murisleri adına kayıtlı tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

-Tescil için Yusufeli Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

-Hükme esas alınanfen bilirkişi raporunun ve ekli krokinin gerekçeli kararın eki sayılmasına,

2-) Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 35. 879,21 TL olduğunun TESPİTİNE, Mahkememizin 2022/246 Esas sayılı acele el koyma dosyasına ödenen 12.467,29 TL'nin mahsubu ile bakiye 23.411,92 TL depo edilen kamulaştırma bedelinin davalılara tapudaki payları ve pay sahipleri arasında vefat eden varsa çıkartılmış veya çıkartılacak mirasçılık belgesindeki miras payları oranında nemaları ile birlikte hükmün kesinleşmesi beklenmeden derhal ödenmesine,

-Fark bedel 23.411,92 TL'ye davanın açıldığı 07/08/2023 tarihinden karar tarihimiz 11/01/2024 tarihine kadar kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanmasına,

3-)Hüküm özetinin İcra İflas Yasası’nın 28. maddesine göre tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

4-)Tapu kaydında ipotek, haciz, şerh, vakıf icaresi ve sair takyidatlar var ise ödeme sırasında ilgili bankaca kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, göz önünde bulundurulmasına,

5-)Davacı kurumun harçtan muaf olması nedeniyle bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

6-)Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerine BIRAKILMASINA,

7-)Davanın mahiyeti gereği davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

8-)Taraflarca yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra 6100 sayılı HMK'nın 333. maddesi uyarınca yatıran tarafa İADESİNE,

Dair,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesinin uyarınca tescil hükmü bakımından KESİN, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde (HMK 345/1) mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf kanun yoluna başvurma hakkı bulunduğuna dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda karar verildi.11/01/2024

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Basın No: ILN01986090