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Resmi İlanlar T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, MERKEZ/FATİH Mahalle/Köy, 95 Ada, 63 Parsel,

Yüzölçümü : 5.806,72 m2

Kıymeti : 14.516.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, MERKEZ/KARATAŞ Mahalle/Köy, 330 Ada, 14 Parsel,

Yüzölçümü : 3.863,15 m2

Kıymeti : 11.589.450,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:21

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02477971