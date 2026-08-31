T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BÜYÜKHASAN Mahalle/Köy, 115 Ada, 22 Parsel,
Yüzölçümü : 7.884,63 m2
Kıymeti : 3.817.620,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:20
28/08/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02538691