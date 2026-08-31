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Resmi İlanlar T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
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T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BÜYÜKHASAN Mahalle/Köy, 115 Ada, 22 Parsel,

Yüzölçümü : 7.884,63 m2

Kıymeti : 3.817.620,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:20

28/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02538691