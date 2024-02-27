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Resmi İlanlar T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-02-27 00:00:00 -

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/21 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 12 Parsel,
Yüzölçümü : 88.524,00 m2
Kıymeti : 398.358,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 20 Parsel,
Yüzölçümü : 3.315,00 m2
Kıymeti : 19.890,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 18 Parsel,
Yüzölçümü : 24.263,00 m2
Kıymeti : 109.183,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:22

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 1.915,98 m2
Kıymeti : 7.663,92 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 13 Parsel,
Yüzölçümü : 11.716,00 m2
Kıymeti : 52.722,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 21 Parsel,
Yüzölçümü : 9.744,00 m2
Kıymeti : 58.464,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 22 Parsel,
Yüzölçümü : 41.690,00 m2
Kıymeti : 250.140,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:05

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 142 Ada, 8 Parsel,
Yüzölçümü : 55.799,00 m2
Kıymeti : 334.794,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:15

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 142 Ada, 17 Parsel,
Yüzölçümü : 3.077,00 m2
Kıymeti : 18.462,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 148 Ada, 4 Parsel,
Yüzölçümü : 64.433,00 m2
Kıymeti : 515.464,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:31

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 149 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 102.256,00 m2
Kıymeti : 920.304,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:41

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 32 Parsel,
Yüzölçümü : 9.198,23 m2
Kıymeti : 1.209.551,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:51

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, MERKEZ/YENİ Mahalle/Köy, 315 Ada, 30 Parsel,
Yüzölçümü : 27,25 m2
Kıymeti : 86.315,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:01

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 23 Parsel,
Yüzölçümü : 43.198,00 m2
Kıymeti : 259.188,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01990971