T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 12 Parsel,
Yüzölçümü : 88.524,00 m2
Kıymeti : 398.358,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 20 Parsel,
Yüzölçümü : 3.315,00 m2
Kıymeti : 19.890,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 18 Parsel,
Yüzölçümü : 24.263,00 m2
Kıymeti : 109.183,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:22
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 1.915,98 m2
Kıymeti : 7.663,92 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:33
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 13 Parsel,
Yüzölçümü : 11.716,00 m2
Kıymeti : 52.722,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:44
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 21 Parsel,
Yüzölçümü : 9.744,00 m2
Kıymeti : 58.464,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:55
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 22 Parsel,
Yüzölçümü : 41.690,00 m2
Kıymeti : 250.140,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:05
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 142 Ada, 8 Parsel,
Yüzölçümü : 55.799,00 m2
Kıymeti : 334.794,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:15
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 142 Ada, 17 Parsel,
Yüzölçümü : 3.077,00 m2
Kıymeti : 18.462,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:30
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 148 Ada, 4 Parsel,
Yüzölçümü : 64.433,00 m2
Kıymeti : 515.464,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:31
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 149 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 102.256,00 m2
Kıymeti : 920.304,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:41
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 32 Parsel,
Yüzölçümü : 9.198,23 m2
Kıymeti : 1.209.551,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:51
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, MERKEZ/YENİ Mahalle/Köy, 315 Ada, 30 Parsel,
Yüzölçümü : 27,25 m2
Kıymeti : 86.315,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:01
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, HACIFAKILI Mahalle/Köy, 123 Ada, 23 Parsel,
Yüzölçümü : 43.198,00 m2
Kıymeti : 259.188,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01990971