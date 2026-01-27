T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/219 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı ALİ KARAGÖL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Adana ili Yumurtalık İlçesi Ramazanlı Mah. 128 Ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması nedeni ile ilan tarihinden itibaren hak sahiplerince 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü adına yönetilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaşırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Yumurtalık Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Mahkememize ait 2025/219 Esas sayılı dosyaları için hak sahiplerinin duruşmanın bırakıldığı 04/02/2026 günü saat 10:55'de mahkememizde hazır bulunmaları, beyanda bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarında duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulatırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 10/4. maddesi gereği ilan olunur. 23/12/2025

