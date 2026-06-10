T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/27 Esas

28.04.2026

İ L A N

Davacı , MUKADDES SEYHAN ileDavalı , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/04/2026

İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI

ADANA YUMURTALIK AKYUVA MAH. ------- 15.875,82 M²

HUDUTLARI :

Adana İli, Yumurtalık ilçesi, Akyuva Mahallesi eski 374 ada 88 parsele bitişik tescil harici taşınmaz

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Basın No: ILN02483737