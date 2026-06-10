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Resmi İlanlar T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/27 Esas
28.04.2026
 
İ L A N

Davacı , MUKADDES SEYHAN ileDavalı , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/04/2026

 

İLİ               İLÇESİ                  KÖY/MAH.                MEVKİ            MİKTARI
ADANA    YUMURTALIK         AKYUVA MAH.             -------         15.875,82 M²

HUDUTLARI :
Adana İli, Yumurtalık ilçesi, Akyuva Mahallesi eski 374 ada 88 parsele bitişik tescil harici taşınmaz

#ilangovtr

Basın No: ILN02483737