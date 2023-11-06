T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2016/15 Esas

KARAR NO : 2019/126

Davalı :HACI KILLI



Davacı : MUSTAFA DİLER



Davacı Mustafa DİLER tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Mahkememiz dava dosyasında davanın Kabulüne karar verilmiş olup, Gerekçeli Karar davalı Hacı KILLI'nın bilinen tüm adreslerine tebliğe çıkartıldığı ancak tebligatların iade döndüğü, mernis adresinin bulunmadığı, adres araştırmasından bir netice alınmadığı vediğer dosyalardan da şahsın adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM :



*Davanın KABULÜ ile;



1-Dava konusu Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Zeytinbeli Mahallesi 204 parsel sayılı taşınmazdaki davalılar murisi Yusuf oğlu Yusuf KILLI adına kayıtlı 1/8 hissenin İPTALİ İLE,



İptali edilen bu 1/8 hissenin Nuri oğlu Mustafa DİLER adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,



3-Alınması gerekli 1.015,00 TL harçtan başlangıçta ve sonradan alınan toplam 259,20 TL harcın mahsubu ile kalan 756,48 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,



4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ye göre 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,



5-Davacı tarafından yapılan 259,20 TL alınan harç, 40 adet tebligat ücreti 505,50 TL, 700,00 TL bilirkişi ücreti ve 100,00 TL şoför taksik ücreti ve diğer giderler 442,80 TL olmak üzere toplam 2.007,50 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,



6-Davacı tarafından yatırılan gider avansından masrafların mahsubu ile arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,



Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen kararın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligatı yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01924066