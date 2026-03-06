T.C. YÜKSEKOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/1 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, mahalle, ada parsel yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Mahalle/köy Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan(M²)pilon yeri irtifak(M²) Dosya Esas

1- Yeni Işık köyü 144/28 0.00 m² 111,67 m² 2026/1

2- Yeni Işık köyü 141/5 0.00 m² 328.41 m² 2026/2

3- Yeni Işık köyü 138/5 0.00 m² 23.19 m² 2026/3

4- Yeni Işık köyü 136/14 0.00 m² 824.16 m² 2026/4

5- Yeni Işık köyü 136/6 9.70 m² 353.65 m² 2026/5

#ilangovtr

Basın No: ILN02415456