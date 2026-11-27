ESAS NO : 2026/287 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, mahalle, ada parsel yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Mahalle/köy Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan (M²) pilon yeri irtifak (M²) Dosya Esas

1- Akocak köyü 115/8 121 m² 2.523,41 m² 2026/287

2- Kadıköy köyü 103/158 0.00 m² 327,04 m² 2026/288

3- Büyükçiftlik Beldesi 165/12 121 m² 2148,64 m² 2026/289

4- Kadıköy köyü 103/138 0.00 m² 1144,04 m² 2026/290

5- Kadıköy köyü 118/3 0,00 m² 1014,88 m² 2026/291

6- Kadıköy köyü 104/83 0,00 M² 158,51 m² 2026/292

7- Kadıköy köyü 120/7 0,00 m² 625,66 m² 2026/293

Kadıköy köyü 121/2 0,00 m² 175,98 m² 2026/293

8- Kadıköy köyü 101/1 0,00 m² 1885,62 m² 2026/294

9- Kadıköy köyü 118/2 0,00 m² 621,93 m² 2026/295

10- Kadıköy köyü 101/36 0,00 m² 938,27 m² 2026/296

Kadıköy köyü 103/93 0,00 m² 1600,28 m² 2026/296

11- Kadıköy köyü 104/96 256 m² 389,18 m² 2026/297

12- Kadıköy köyü 103/103 0,00 m² 1934,64 m² 2026/298

13- Kadıköy köyü 103/88 0,00 m² 1967,48 m² 2026/299

14- Kadıköy köyü 101/38 0,00 m² 437,51 m² 2026/300

#ilangovtr

Basın No: ILN02605093