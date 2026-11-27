T.C. YÜKSEKOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. YÜKSEKOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, mahalle, ada parsel yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra Mahalle/köy Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan (M²) pilon yeri irtifak (M²) Dosya Esas
1- Akocak köyü 115/8 121 m² 2.523,41 m² 2026/287
2- Kadıköy köyü 103/158 0.00 m² 327,04 m² 2026/288
3- Büyükçiftlik Beldesi 165/12 121 m² 2148,64 m² 2026/289
4- Kadıköy köyü 103/138 0.00 m² 1144,04 m² 2026/290
5- Kadıköy köyü 118/3 0,00 m² 1014,88 m² 2026/291
6- Kadıköy köyü 104/83 0,00 M² 158,51 m² 2026/292
7- Kadıköy köyü 120/7 0,00 m² 625,66 m² 2026/293
Kadıköy köyü 121/2 0,00 m² 175,98 m² 2026/293
8- Kadıköy köyü 101/1 0,00 m² 1885,62 m² 2026/294
9- Kadıköy köyü 118/2 0,00 m² 621,93 m² 2026/295
10- Kadıköy köyü 101/36 0,00 m² 938,27 m² 2026/296
Kadıköy köyü 103/93 0,00 m² 1600,28 m² 2026/296
11- Kadıköy köyü 104/96 256 m² 389,18 m² 2026/297
12- Kadıköy köyü 103/103 0,00 m² 1934,64 m² 2026/298
13- Kadıköy köyü 103/88 0,00 m² 1967,48 m² 2026/299
14- Kadıköy köyü 101/38 0,00 m² 437,51 m² 2026/300
#ilangovtr
Basın No: ILN02605093