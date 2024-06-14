T.C. YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/35

DAVACI : Husret Dilce

DAVALILAR :Hazine-i Maliye Akalın Köyü Muhtarlığı

DAVA : Tapu İptal ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

DAVA TARİHİ : 30/04/2017

Davacı Husret Dilce İle Davalı Akalan Köyü Tüzel Kişiliği ve Hazine-i Maliye arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Hakkari ili Yüksekova İlçesi Akalın Köyünde 128 ada 10 parselin kuzeyinde kalan, tespit dışı bırakılan alanın, kadastro çalışmaları sonucunda oluşturulan paftalarında bir kısmının yol, bir kısmının da ark olarak gösterildiği, 15/05/2023 tarihli Fen bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın kırmızı renk ve A harfi ile gösterilen alanın (1086,31 m2) yol olarak bırakıldığı, mavi renk ve B harfi ile gösterilen alanın (353,59 m2) ark olarak bırakıldığı, toplamda 1439,90 m2 olduğu, davacı Husret Dilce tarafından aleyhine açılan davada tespit dışı bırakılan alanın davacı adına TMK 713. Maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Yüksekova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/35 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 maddeleri gereğince ilan olunur. 03/06/2024

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Basın No: ILN02048250