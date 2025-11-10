T.C. YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı :2025/125 Esas

24.03.2025

Konu : ilan yapılması hk.

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilenTaşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Köy- Mahalle Ada-parsel Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²) Kamulaştırılan toplam alan(m²) Dosya esas

1- Dize mahallesi 175/40 123,88 2025/125

2- Dize mahallesi 175/76 32,25 2025/126

3- Güngör mahallesi 444/3 130,66 2025/127

4- Güngör mahallesi 277/1 11,23 2025/128

5- Güngör mahallesi 338/5 17.62 2025/129

6- Güngör mahallesi 338/18 72,14 2025/130

7- Güngör mahallesi 338/46 199,36 2025/131

