T.C. YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/1260 Esas

06.10.2025

Konu : Emine Dural

Mahkememize açılan Gaiplik davası gereğince; Yozgat İli, Merkez İlçesi, Taşköprü Mah/Köy nüfusuna kayıtlı bulunan İsmail ve Ayşe'den olma 01/07/1907 doğumlu 35621258530 T.C kimlik numaralı Emine DURAL'ın sağ ya da ölü olup olmadığı, ölü ise nerede, hangi tarihte öldüğü, sağ ise yaşadığı yer ve adresi hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayını tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını, Yozgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1260 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, aksi halde Emine DURAL hakkında gaiplik kararı verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 06.10.2025

Basın No: ILN02328397