T.C. YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1632 Esas

24.09.2026

Konu : Ayşegül Avcı

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dava Konusu Yozgat İli Merkez İlçesi İş Bankası Şubesi'nde bulunan 24.620,82 Türk Lirası 6.600 Euro dövizin mirasçılarından Ayşegül Avcı'nın (T.C.:50854750576)'ın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalıya duruşma günümüz olan 16/12/2026 gün ve saat 09:45'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi hususu ile "İş bu ilandan itibaren 1 ay içinde dava açmadığınız taktirde dava dilekçesindeki Muris Mikdat Avcı adına açılan Yozgat Merkez İş Bankası hesabında bulunan döviz ve TL paranın el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği "hususları duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02573769