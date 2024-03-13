T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/81

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-TRANS ANADOLU Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında yapılan güzergahında kalan ve kamulaştırma işlemlerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı alınan Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırılmasına karar verilen, Botaş Genel Müdürlüğü tarafından alınan 21/10/2020 tarih ve 357 no'lu kamulaştırma kararı ile Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre kamulaştırılmasının kararlaştırıldığını, Mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın BOTAŞ adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Dava konusu taşınmaz malların;

Dosya : Mahalle Ada No: Parsel No . Kam. Alan (m2) Vasfı

2024/81 Esas Çalılı köyü 129 146 317,8 m2 Tarla

Davalı :FATİH KOÇ

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4-Açılacak davalarda husumet BOTAŞ Genel Müdürlüğü 'ne yöneltilmelidir.

5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Davaların duruşması 26/03/2024 günü saat 10:30 da Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/02/2024

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Basın No: ILN02000020